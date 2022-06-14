Миллиарды Ленобласти пали под «Ленэнерго». Когда советник президента выше Верховного суда

Максим Орешкин (по центру) Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Поделиться Поделиться





В судах о возврате 17 млрд Ленинградская область одолела «Ленэнерго», но забыла про кремлёвский ресурс «Россетей». Читайте, кто развернул ситуацию. По данным 47news, между «Ленэнерго» и комитетом по тарифам Ленобласти заключено так называемое регуляторное соглашение. Если проще — мировое. По нем регион обязуется в течение 7 лет выплатить энергетикам 10,2 млрд рублей. Документ подписан в феврале, но его старались не афишировать. Сегодня он есть в распоряжении нашей редакции.



В сумму 10,2 млрд оценены недополученные «Ленэнерго» средства за сглаживание тарифа с 2011 года. Механизм и смысл: энергетики строят сети, государство платит позже, через тариф. Но это в идеале.



По факту полтора года шли суды. «Ленэнерго» (принадлежит федеральной корпорации «Россети») требовало 17,4 млрд рублей, но проиграло все инстанции. Более того, привлечённые эксперты перевернули ситуацию — в итоге уже «Ленэнерго» стало должно 2,3 млрд Ленобласти. Верховный суд отказал в пересмотре итогов. Но когда сталкиваются глобальные системы, рано спешить ставить точку.



Возврат сглаживания идет через включение в необходимую валовую выручку. НВВ — экономически обоснованный объем средств, необходимых сетевой организации для хозяйственной и инвестиционной деятельности. Сумма закладывается в тариф.

Подписание такого мирового — разворот позиций на 180 градусов. 47news достоверно известно, что манёвр произошёл после того, как 23 декабря минувшего года у помощника президента РФ Максима Орешкина прошло совещание с руководством Федеральной антимонопольной службы России. «Было принято решение о целесообразности заключения соглашения», — говорится в протоколе совещания.



11 февраля на документе поставили подписи гендиректор «Ленэнерго» Кузьмин и зампред областного комитета по тарифам правительства Ленобласти Степанова.



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Как говорят собеседники 47news в «Россетях», аналогичные конфликты по долгам есть и в других регионах, но самая крупная сумма на кону в Ленобласти. Да и создание прецедента не в интересах монополиста.

Заметим, ФАС политически грамотно выбрала формат — это же соглашение, а значит, стороны согласны. Тем более, что обоснование подкрепляется поручением президента по финансовому оздоровлению «Ленэнерго».



Помощь потребовалась после краха банка «Таврический» в 2015 году, где хранилось 10 млрд «Ленэнерго». Одним из поручений был возврат Петербургом и областью сглаживания. Подчеркнём — позиция Ленобласти в судах: все уже выплачено, «Ленэнерго» неправильно считает.

Возвращаясь к мировому — автографы поставлены и надо исполнять. По словам чиновников, этого нельзя было избежать — вступать в открытую конфронтацию с ФАС и Орешкиным недальновидно и непродуктивно. В Москве увидят не сопротивляющегося исполнителя, а фигуру губернатора Дрозденко.



Хотя, ещё есть вариант. Например, в соглашении указана оговорка на полстрочки: оно начинает действовать, если не оспорено в судебном порядке. В случае подачи иска тяжба в трёх инстанциях займёт 8–12 месяцев, но тогда опять за иском всплывёт имя губернатора. Что касается этого будущего, в «Россетях» неофициально говорят, что предвидят противодействие, но пока занимают выжидательную позицию. В «Ленэнерго» пообещали сказать пару официальных слов.

Пока же, если свести к единому знаменателю весь букет правовых нюансов, внутри правительства Ленобласти предсказуемая реакция: проиграв суды, «Россети» включили административный ресурс и развернули ситуацию в свою пользу. Но прокомментировали на Суворовском, 67 не так: «Соглашение есть, будем исполнять».



Виктор Смирнов, 47news