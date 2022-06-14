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    Регистратор снял поездку самокатчика по «зебре» на Васильевском и её окончание под колёсами мотоцикла

    2778
    6 комментариев

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Катавшийся по «зебре» на Васильевском острове в Петербурге самокатчик закончил поездку в карете скорой. Мобильного пешехода не пропустил мотоциклист.

    Аварию на пересечении Большого проспекта и Опочининой улицы, которая случилась незадолго до половины четвёртого дня 14 июня, зафиксировал видеорегистратор. Запись опубликована в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    На кадрах пешеход почти дисциплинированно пересекает проезжую часть — по переходу, но не спускаясь с самоката и глядя строго перед собой. Мотоциклист так же уверенно едет прямо. На середине дороги они встречаются.

    «Оба дождались ДПС и скорую», — уточняет автор видео.

    В УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что медицинская помощь в больнице потребовалась только самокатчику. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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    Комментарии (6)

    NoName1234
    “Мобильного пешехода»
    Ф- вы опять в своём стиле, да???
    266424810
    Смотрим внимательно - самокатчик едет по проезжей части, а потом самоотверженно и резко подрезает мотоциклиста в районе ПП. Так что, как ни крути, олень здесь один.
    kelderek
    чудак здесь только один - самокатчик. мотик ехал через пп при отсутствии пешеходов.
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