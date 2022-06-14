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    Путин одобрил выделение партии зерна Афганистану

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    11 комментариев

    Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов рассказал, что Владимир Путин одобрил выделение Афганистану зерна, которое отправят в случае необходимости. Об этом 14 июня пишет РИА Новости.

    «Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России. Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации», — рассказал Кабулов.

    По его словам, ситуация в экономике Афганистана серьезная и «она может усугубиться этим летом из-за того, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные».

    «Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь зерновых. Поживем — увидим», — добавил Кабулов.

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    Комментарии (11)

    275072673
    Неужели то самое ? Из-за которого теперь все российское зерно стало токсичным
    alexadmin
    Лучше бы Колумбии. Более перспективный бартер.
    07A
    Помним как визжала мировая демократическая общественность об информации отстрела талибами американцев за вознаграждение РФ. А теперь боевики из европки и америги едут стрелять в наших солдат. И макаревичи, шевчуки и каспаровы аплодируют убийцам русских солдат.
    Это и есть демократия в действии! Убийцы!
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