Путин одобрил выделение партии зерна Афганистану

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов рассказал, что Владимир Путин одобрил выделение Афганистану зерна, которое отправят в случае необходимости. Об этом 14 июня пишет РИА Новости.
«Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России. Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации», — рассказал Кабулов.
По его словам, ситуация в экономике Афганистана серьезная и «она может усугубиться этим летом из-за того, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные».
«Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь зерновых. Поживем — увидим», — добавил Кабулов.