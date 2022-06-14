Госдума в I чтении разрешила считать переход на сторону противника госизменой

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие введение ответственности за участие в военных действиях против интересов России.



Согласно документу, гражданину РФ за подобное преступление будет грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

