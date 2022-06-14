Госдума в I чтении разрешила считать переход на сторону противника госизменой

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали внесение поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие введение ответственности за участие в военных действиях против интересов России.
Согласно документу, гражданину РФ за подобное преступление будет грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Также законопроектом предлагается считать госизменой переход на сторону противника в вооруженном конфликте, в котором принимает участие Россия (от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей).
За конфиденциальное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами хотят наказывать лишением свободы на срок до 8 лет и штрафом до 1 млн рублей.
Уголовная ответственность может появиться за публичные призывы к действиям, направленным против безопасности России. «Кроме штрафов, новелла предусматривает лишение свободы сроком от двух до четырех лет. В случае же если данные призывы распространяются через СМИ или интернет, срок может вырасти до пяти лет», — уточнили в Госдуме.