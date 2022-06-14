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    ТАСС: ФСБ задержала москвичку по подозрению в госизмене

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    15 комментариев

    Жительницу Москвы задержали по подозрению в государственной измене. Об этом 14 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным собеседника агентства, следователи ФСБ направили в суд ходатайство о заключении женщины под стражу.

    В картотеке столичных судов сказано, что соответствующий материал по статье 275 УК РФ в отношении гражданки был зарегистрирован 14 июня Лефортовским районным судом. Подробности не приводятся.

    «Интерфакс» пишет, что фигурантка — Екатерина Завалишина — уже арестована судом. Максимальное наказание за госизмену — до 20 лет лишения свободы.

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    Комментарии (15)

    moon239
    Редактор, о чём заметка, писать совсем не о чем. Что мы узнали… Гражданин О.Бендер попал под лошадь… Фонтанка не позорься
    chip1
    Все правильно, болтун находка для шпиона!
    Инкогнито2021
    Крым не признавала?
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