ТАСС: ФСБ задержала москвичку по подозрению в госизмене

Жительницу Москвы задержали по подозрению в государственной измене. Об этом 14 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным собеседника агентства, следователи ФСБ направили в суд ходатайство о заключении женщины под стражу.



В картотеке столичных судов сказано, что соответствующий материал по статье 275 УК РФ в отношении гражданки был зарегистрирован 14 июня Лефортовским районным судом. Подробности не приводятся.

