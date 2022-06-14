Арест до полугода. Госдума ужесточила наказание за повторные побои

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности за нанесение побоев для граждан с судимостью, если ранее они были признаны виновными за аналогичное преступление.
Согласно документу, утверждённому депутатами 14 июня, 116.1 статья Уголовного кодекса РФ дополнится второй частью, которая предусматривает ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья. За повторные побои злоумышленников будут наказывать обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок до года, ограничением свободы на тот же срок или арестом на срок до полугода.
Согласно действующему законодательству, побои, нанесённые впервые, влекут за собой штраф до 30 тыс. рублей или административный арест на 10-15 суток. В следующий раз за подобное наступает уже уголовная ответственность, нарушителям назначается штраф до 40 тыс. рублей и обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трёх месяцев. При этом если побои наносятся в третий раз, злоумышленника вновь привлекают к административной ответственности.