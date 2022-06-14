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    В Сальвадоре футболисты до смерти забили судью во время матча

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    1 комментарий

    Арбитр Хосе Арнольдо Амайя умер в госпитале после избиения болельщиками и футболистами во время любительского матча в Сальвадоре. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на местную федерацию футбола.

    «Мы осуждаем то, что случилось с судьей Хосе Арнольдо Амайей, и верим, что власти смогут найти виновных в его убийстве», — выразил надежду президент федерации Уго Каррильо.

    Драку во время матча в Сан-Сальвадоре спровоцировала красная карточка, которую арбитр показал одному из игроков. Судья с 20-летним стажем скончался от внутреннего кровотечения.

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    Комментарии (1)

    07A
    Да нафиг такой вид спорта. Городки лучше!
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