В Сальвадоре футболисты до смерти забили судью во время матча

Арбитр Хосе Арнольдо Амайя умер в госпитале после избиения болельщиками и футболистами во время любительского матча в Сальвадоре. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на местную федерацию футбола.

«Мы осуждаем то, что случилось с судьей Хосе Арнольдо Амайей, и верим, что власти смогут найти виновных в его убийстве», — выразил надежду президент федерации Уго Каррильо.