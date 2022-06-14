Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за повторную опасную езду без прав

Законопроекты, ужесточающие административную и вводящие уголовную ответственность за опасное вождение без водительских прав одобрила Госдума в первом чтении 14 июня. У злостных нарушителей будут конфисковывать автомобили. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что действующие нормы административного законодательства фактически позволяют лицу многократно продолжать управлять автомобилем, будучи лишенным такого права или не имея его.



«Предлагается повысить административное наказание и установить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч по решению суда для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав», — сообщила она.

Для нарушителей, которых не останавливают административные наказания, предлагается уголовная ответственность. Согласно законопроекту, она будет наступать, если нарушитель без прав сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость.

