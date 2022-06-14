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    Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за повторную опасную езду без прав

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    4 комментария

    Законопроекты, ужесточающие административную и вводящие уголовную ответственность за опасное вождение без водительских прав одобрила Госдума в первом чтении 14 июня. У злостных нарушителей будут конфисковывать автомобили. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

    Автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что действующие нормы административного законодательства фактически позволяют лицу многократно продолжать управлять автомобилем, будучи лишенным такого права или не имея его.

    «Предлагается повысить административное наказание и установить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч по решению суда для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав», — сообщила она.

    Для нарушителей, которых не останавливают административные наказания, предлагается уголовная ответственность. Согласно законопроекту, она будет наступать, если нарушитель без прав сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость.

    «Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия на это права, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов — до двух лет», — сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Для злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, в качестве дополнительной меры предлагается установить возможность конфискации транспортного средства на основании обвинительного приговора.

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    Комментарии (4)

    James Cook
    А с "корочками" можно 😀
    VKuser174198221
    Ничего! Автопром стоит- скоро ездить будет не на чем и аварийность пойдет на спад! А изъятые у алкашей машины пойдут честным людям- настоящим патриотам!
    kоt-obormot
    Пукнул в обЧестенном месте - 15 суток.
    Второй раз пукнул - рецидив. Пару лет на исправление - да шойгу в подмогу...
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