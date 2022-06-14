Экс-гендиректора ТДМ Шимберга отправили в колонию по делу о мошенничестве при реконструкции БДТ

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Александра Шимберга, признанного виновным в особо крупном мошенничестве на реконструкции БДТ им. Г. А. Товстоногова. Об этом 14 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судом было установлено, что в декабре 2011 года между Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации в лице Марата Оганесяна (позже станет вице-губернатором Петербурга и фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены») и Театрально-декорационными мастерскими был заключен госконтракт на техническое перевооружение театральным оборудованием БДТ. В качестве аванса на счет ТДМ поступили 558 639 984 рубля.

Шимберг, будучи гендиректором ТДМ с 2012 по 2016 год, решил присвоить кое-что себе из этой суммы. Для этого он заключил допсоглашения к госконтракту, зная, что исполнять их не будет. В июле 2012 года на счет ТДМ «капнуло» еще 32 537 299,20 рубля. В 2013 году Шимберг подписывал акты о приемке выполненных работ на сумму 39 136 383,42 рубля. При этом работы почти на 2,5 млн рублей выполнены не были.

Шимберг вину признал. Частично возместил ущерб, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Бывшему гендиректору ТДМ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК общего режима. Он взят под стражу в зале суда немедленно. Гражданский иск удовлетворен судом на сумму 2 247 840,98 рубля.