Самый высокий за пять лет. Кудрин назвал процент исполнения бюджета РФ в 2021 году

В 2021 году исполнение бюджета России оказалось лучшим за пять лет. Об этом 14 июня заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Правительство за пять лет выполнило впервые бюджет на 97,5 процента (самый высокий процент выполнения расходов), при том что в течение года с учётом антикризисных мер бюджет был увеличен на два триллиона рублей», — сообщил Кудрин.

