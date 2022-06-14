Самый высокий за пять лет. Кудрин назвал процент исполнения бюджета РФ в 2021 году

В 2021 году исполнение бюджета России оказалось лучшим за пять лет. Об этом 14 июня заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Правительство за пять лет выполнило впервые бюджет на 97,5 процента (самый высокий процент выполнения расходов), при том что в течение года с учётом антикризисных мер бюджет был увеличен на два триллиона рублей», — сообщил Кудрин.
Неисполненный остаток средств составил 645 млрд против 1 трлн годом ранее. «645 миллиардов — это оставшиеся ресурсы, как правило, это законтрактованные уже вещи, которые переходят на очередной год. Есть где-то и то, что не успели законтрактовать даже. Тем не менее [наблюдается] положительная динамика по сокращению такого рода неиспользованных остатков», — добавил глава ведомства.
Отчёт правительства об исполнении бюджета Кудрин назвал «правдивым и достоверным», при этом Счетная палата нашла нарушений на 676 млрд рублей, которые в основном связаны с бухгалтерским учетом и были исправлены в ходе проверки.