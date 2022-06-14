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    Самый высокий за пять лет. Кудрин назвал процент исполнения бюджета РФ в 2021 году

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    7 комментариев

    В 2021 году исполнение бюджета России оказалось лучшим за пять лет. Об этом 14 июня заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «Правительство за пять лет выполнило впервые бюджет на 97,5 процента (самый высокий процент выполнения расходов), при том что в течение года с учётом антикризисных мер бюджет был увеличен на два триллиона рублей», — сообщил Кудрин.

    Неисполненный остаток средств составил 645 млрд против 1 трлн годом ранее. «645 миллиардов — это оставшиеся ресурсы, как правило, это законтрактованные уже вещи, которые переходят на очередной год. Есть где-то и то, что не успели законтрактовать даже. Тем не менее [наблюдается] положительная динамика по сокращению такого рода неиспользованных остатков», — добавил глава ведомства.

    Отчёт правительства об исполнении бюджета Кудрин назвал «правдивым и достоверным», при этом Счетная палата нашла нарушений на 676 млрд рублей, которые в основном связаны с бухгалтерским учетом и были исправлены в ходе проверки.

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    Комментарии (7)

    Денеб
    Репутация Алексея Кудрина опустилась до уровня тех, кому он служит....
    своих не бросаем
    борьба с коррупцией это зло
    кудрин
    Дежурный по объединению
    Знатно осваивают. Прям как в последний раз.
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