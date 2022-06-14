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    Иностранец пытался протащить тысячу шляп «для родственника» через «зеленый коридор» Пулково

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    6 комментариев

    Пулковская таможня нашла в багаже у гражданина Таджикистана около тысячи головных уборов, которые он пытался пронести через «зеленый коридор». Мужчина пытался убедить сотрудников, что все это нужно ему для личного пользования, сообщает пресс-служба СЗТУ 14 июня.

    Северо-Западное таможенное управление Федеральной таможенной службы

    «В ходе досмотра перемещаемых им товаров инспекторы таможенного поста «Аэропорт Пулково» обнаружили различные головные уборы известных брендов: повязки, бейсболки, панамы — всего 36 наименований в количестве 939 штук. Мужчина пояснил, что товары привез по просьбе родственника», — уточнили в СЗТУ.

    Пассажиру не поверили и заподозрили в нем предпринимателя. Шляпы и кепки товарами для личного пользования признать отказались, такое нужно декларировать.

    «По факту недекларирования по установленной форме товаров, перемещаемых гражданином Таджикистана, возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ», — добавили в пресс-службе СЗТУ.

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    Комментарии (6)

    tochilshik
    безумный шляпник?
    Денеб
    Всю общину обеспечить хотел!
    houspi
    Параллельный импорт.
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