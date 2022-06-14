Лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ стал жестче

Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ приняло решение о сокращении лимита на легионеров. Как сообщает 14 июня «Чемпионат.com» со ссылкой на заявление генерального директора организации Илону Корстин, теперь командам можно будет заявлять максимум шесть иностранцев.
«Мы сократили количество легионеров. Было восемь, теперь шесть. И убрали лицензию, чтобы игроки могли играть только в международных соревнованиях», — заявила Корстин.
Кроме того, Единая лига ВТБ утвердила состав участников и новый формат проведения соревнований. Всего в чемпионате примут участие двенадцать клубов. Эстонский «Калев» и польскую «Зелена-Гуру» заменят московский МБА и БК «Самара».
Регулярный чемпионат будет разделен на 2 этапа. На первом этапе 12 команд сыграют в два круга, после которого команды поделятся на две группы — группа А (команды, занявшие 1–6-е места) и группа Б (команды, занявшие 7–12-е места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.
По итогам регулярного сезона, который стартует в начале октября, будут определены 8 лучших команд Лиги. В чемпионате-2022/23 чемпион определится в плей-офф: четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная — до 4 побед.