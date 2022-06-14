Лимит на легионеров в Единой лиге ВТБ стал жестче

Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ приняло решение о сокращении лимита на легионеров. Как сообщает 14 июня «Чемпионат.com» со ссылкой на заявление генерального директора организации Илону Корстин, теперь командам можно будет заявлять максимум шесть иностранцев.



«Мы сократили количество легионеров. Было восемь, теперь шесть. И убрали лицензию, чтобы игроки могли играть только в международных соревнованиях», — заявила Корстин.

