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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ: Россия открывает гуманитарный коридор для выхода гражданских с завода «Азот» в Северодонецке

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    Российские военные 15 июня открывают гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР). Об этом 14 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    По его словам, Киев попросил организовать гумкоридор для выхода женщин, детей и пожилых людей в подконтрольный Украине Лисичанск. Однако этот вариант «не представляется возможным» в связи с тем, что последний мост через реку Северский Донец в сторону этого города был взорван еще 13 июня «по распоряжению киевских властей». Поэтому гражданские смогут эвакуироваться только в ЛНР.

    «Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Луганской Народной Республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) 15 июня 2022 г. открывается гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики)», — сказал он.

    Мизинцев отметил, что на территории завода находятся «сотни мирных граждан». Всем им «гарантируется безопасная эвакуация и перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения».

    Кроме того, Минобороны РФ предлагает укрывшимся на комбинате украинским военным прекратить боевые действия и сложить оружие.

    1 июня представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил «Интерфаксу», что силы республики и РФ контролируют более 70% территории Северодонецка.

    «Азот» — крупнейшее предприятие химической промышленности Украины, расположено в городе Северодонецк. Основным направлением работы комбината является производство минеральных азотных удобрений.

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