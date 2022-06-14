Минобороны РФ: Россия открывает гуманитарный коридор для выхода гражданских с завода «Азот» в Северодонецке

По его словам, Киев попросил организовать гумкоридор для выхода женщин, детей и пожилых людей в подконтрольный Украине Лисичанск. Однако этот вариант «не представляется возможным» в связи с тем, что последний мост через реку Северский Донец в сторону этого города был взорван еще 13 июня «по распоряжению киевских властей». Поэтому гражданские смогут эвакуироваться только в ЛНР.

Российские военные 15 июня открывают гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории комбината «Азот» в Северодонецке (ЛНР). Об этом 14 июня сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Луганской Народной Республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) 15 июня 2022 г. открывается гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики)», — сказал он.



Мизинцев отметил, что на территории завода находятся «сотни мирных граждан». Всем им «гарантируется безопасная эвакуация и перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения».

