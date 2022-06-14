«Лада» протаранила бок «Форду» под Петербургом, зажав водителя в салоне

Серьезная авария с участием двух легковых машин произошла 14 июня на «Санкт-Петербургском южном полукольце» в Ленинградской области. Помощь медиков потребовалась троим.
На 5-м километре федеральной трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» столкнулись легковые автомобили LADA и Ford, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Судя по фото, «Форд» получил удар прямо в водительскую дверь. Прибывшим на место спасателям из Шлиссельбурга пришлось деблокировать из него пострадавшего водителя.
В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажир «Лады». Всех троих передали сотрудникам скорой помощи.