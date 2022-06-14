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    «Лада» протаранила бок «Форду» под Петербургом, зажав водителя в салоне

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    3 комментария

    Серьезная авария с участием двух легковых машин произошла 14 июня на «Санкт-Петербургском южном полукольце» в Ленинградской области. Помощь медиков потребовалась троим.

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    На 5-м километре федеральной трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» столкнулись легковые автомобили LADA и Ford, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Судя по фото, «Форд» получил удар прямо в водительскую дверь. Прибывшим на место спасателям из Шлиссельбурга пришлось деблокировать из него пострадавшего водителя.

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    В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажир «Лады». Всех троих передали сотрудникам скорой помощи.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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    Комментарии (3)

    Денеб
    Особенности национального вождения......
    Alex000
    Фордешнику влетело крепко, но держится молодцом.
    А вот скрепное ведро с болтами растибидохало "без восстановления", похоже.
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