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    Леди Гага может стать Харли Квинн в сиквеле-мюзикле «Джокера»

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    1 комментарий

    Леди Гага ведет переговоры о том, чтобы сыграть Харли Квинн в продолжении фильма «Джокер». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

    Новый фильм будет называться «Joker: Folie à deux» — название содержит медицинский термин, которым обозначают психическое расстройство, которое поражает сразу нескольких людей. Подробности сюжета сиквела не раскрываются. По оригинальному комиксу известно, что персонаж Харли Квинн была психиатром в психиатрической больнице, где познакомилась с Джокером и попала под его влияние.

    Если Леди Гага станет новой Харли Квинн, это будет персонаж из другой вселенной DC, отличной от мира Харли Куинн, которую сыграла Марго Робби в «Отряде самоубийц» (2021) и других картинах.

    Также The Hollywood Reporter со ссылкой на источники сообщает, что новый фильм станет мюзиклом. Развивать кинематографическую вселенную «Джокера» продолжит режиссер Тодд Филлипс, ему уже приходилось работать с Леди Гага — он был продюсером фильма «Звезда родилась».

    Фильм «Джокер» вышел в 2019 году и принес своим создателям миллиард долларов в прокате. Также картина заслужила 11 номинаций на «Оскар», в том числе за лучший фильм. Награду за лучшую мужскую роль получил исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    С замиранием сердца следим за тем, как Леди Гага ведет переговоры о том, чтобы сыграть Харли Квинн в продолжении фильма «Джокер»...
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