Леди Гага может стать Харли Квинн в сиквеле-мюзикле «Джокера»

Леди Гага ведет переговоры о том, чтобы сыграть Харли Квинн в продолжении фильма «Джокер». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.



Новый фильм будет называться «Joker: Folie à deux» — название содержит медицинский термин, которым обозначают психическое расстройство, которое поражает сразу нескольких людей. Подробности сюжета сиквела не раскрываются. По оригинальному комиксу известно, что персонаж Харли Квинн была психиатром в психиатрической больнице, где познакомилась с Джокером и попала под его влияние.

