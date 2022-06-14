Леди Гага может стать Харли Квинн в сиквеле-мюзикле «Джокера»

Леди Гага ведет переговоры о том, чтобы сыграть Харли Квинн в продолжении фильма «Джокер». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Новый фильм будет называться «Joker: Folie à deux» — название содержит медицинский термин, которым обозначают психическое расстройство, которое поражает сразу нескольких людей. Подробности сюжета сиквела не раскрываются. По оригинальному комиксу известно, что персонаж Харли Квинн была психиатром в психиатрической больнице, где познакомилась с Джокером и попала под его влияние.
Если Леди Гага станет новой Харли Квинн, это будет персонаж из другой вселенной DC, отличной от мира Харли Куинн, которую сыграла Марго Робби в «Отряде самоубийц» (2021) и других картинах.
Также The Hollywood Reporter со ссылкой на источники сообщает, что новый фильм станет мюзиклом. Развивать кинематографическую вселенную «Джокера» продолжит режиссер Тодд Филлипс, ему уже приходилось работать с Леди Гага — он был продюсером фильма «Звезда родилась».
Фильм «Джокер» вышел в 2019 году и принес своим создателям миллиард долларов в прокате. Также картина заслужила 11 номинаций на «Оскар», в том числе за лучший фильм. Награду за лучшую мужскую роль получил исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс.