«Субкультурный ландшафт» Петербурга: городской паблик-арт, согласованный с чиновниками

«Субкультурный ландшафт» — совместный проект местного филиала ГМИИ им. Пушкина, Академии Штиглица, КГИОПа и Русского музея. В рамках «Летнего маршрута» вы сможете, гуляя по Петербургу, найти работы студентов Академии Штиглица, вплетенные в городскую ткань. Это небольшие витражи, талисманы-хранители и другие детали, которые незаметны на первый взгляд.

Команда Кураторского форума представит «Летний маршрут» по «Субкультурному ландшафту», в рамках которого вы сможете увидеть паблик-арт-работы в центре города.

Например, отлитые из бронзы «Хорошие» — болотные гады, которые «произрастают из почвы», — работа Анастасии Шенсневич. Вымышленный «хранитель» города — работа Екатерины Зайцевой, отсылающая к мистическим приметам Петербурга. Или компактные витражи, которые вы сможете найти на главной аллее Летнего сада — проект «Среди листвы» Вероники Колесниченко. Работа Вадима Красюкова «Музыка здесь» на пересечении улиц Чайковского и Моховой использует нити строительной сетки, которой затянут дом — они стали нотным станом, на котором расположились латунные ноты. С помощью QR-кода вы сможете послушать музыкальный фрагмент.

Эти и другие работы паблик-арта вам помогут найти аудиогид, карта или экскурсия (анонсы ищите на сайте Кураторского форума). Весь паблик-арт согласован с чиновниками, так что можете не опасаться, что он внезапно исчезнет, когда вы соберетесь его посмотреть.



Проект «Субкультурный ландшафт» vol. 3: Летний маршрут» пройдёт в Центральном районе Петербурга с 15 июня по 15 сентября 2022 года. Подробности — на сайте Кураторского форума. 0+



Анастасия Семенович

