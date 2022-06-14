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    «Боимся за жизнь остальных наших животных». Собаки загрызли двух оленят и ранили оленей на петербургском ранчо

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    3 комментария

    На петербургском ранчо «Авенсис» собаки напали на оленей. Два олененка погибли, остальные животные ранены, рассказывают хозяева ранчо в группе «ВКонтакте».

    «Олениха Ло-ло пострадала больше всех, у неё выдрана кожа с кусками мышц, зашили, но состояние тяжелое. Остальные олени подраны, со следами укусов. Все олени пребывают в состоянии шока», — говорится в тексте сообщения.

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    По словам хозяев ранчо, нападение произошло ночью на 13 июня. Собак через некоторое время нашли в промзоне, погрузили их в машину и повезли к ранчо, «чтобы на следующий день решить, что делать дальше», но затем за животных вступились.

    «На подъезде к ранчо нам преградил путь микроавтобус, из которого вышли мужчина и женщина и начали кричать, что мы забрали их собак, на матерном русском и на повышенных тонах, приказывая вернуть их на место. Мы рассказали, что их собаки убили оленей и покалечили все стадо. На что нам сказали: «Покажите видео, где наши собаки загрызают ваших оленей!» Вновь выяснив, что мы лично отгоняли этих собак, они немного успокоились и попросили наш номер для связи», — рассказывают хозяева «Авенсиса».

    Якобы затем последовал звонок от хозяина собак: «Посыпались отборный мат и угрозы нашей жизни и всему нашему ранчо». Животных ему вернули.

    Владельцы ранчо утверждают, что подали заявление в полицию — об угрозе жизни и нанесении ущерба. Они все еще опасаются собак и не уверены, что те будут привязаны. «Потеряв наших малышей, мы очень боимся за жизнь остальных наших животных», — добавляют авторы текста.

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    Комментарии (3)

    Vikilein
    В нормальной стране хозяин всю жизнь платил бы за такое, ещё бы и присел на двушечку, как минимум.
    Только в России беспризороное, бесповодочное шавло жрёт всех, кого увидит.
    Shaloon_70
    А в дикой "омерике", местные "ранчерос" попросту перестреляли бы стаю собак напавшую на стадо на огороженном пастбище. P.S. про "омерику" навеяло громким названием оленьей фермы - РАНЧО ;)
    AndrewBarsik
    Для того, чтобы получить разрешение на примитивное оружие для самообороны, надо пройти кучу проверок и комиссий, собрать кучу справок. А вот держать дрессированных убийц, нападающих на людей и зверей может любой недоумок без всяких последствий.
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