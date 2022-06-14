«Боимся за жизнь остальных наших животных». Собаки загрызли двух оленят и ранили оленей на петербургском ранчо

На петербургском ранчо «Авенсис» собаки напали на оленей. Два олененка погибли, остальные животные ранены, рассказывают хозяева ранчо в группе «ВКонтакте».

«Олениха Ло-ло пострадала больше всех, у неё выдрана кожа с кусками мышц, зашили, но состояние тяжелое. Остальные олени подраны, со следами укусов. Все олени пребывают в состоянии шока», — говорится в тексте сообщения.

Фото: Ранчо «Авенсис» конюшня/оленья ферма/приют Фото: Ранчо «Авенсис» конюшня/оленья ферма/приют Фото: Ранчо «Авенсис» конюшня/оленья ферма/приют Поделиться Поделиться





По словам хозяев ранчо, нападение произошло ночью на 13 июня. Собак через некоторое время нашли в промзоне, погрузили их в машину и повезли к ранчо, «чтобы на следующий день решить, что делать дальше», но затем за животных вступились.

«На подъезде к ранчо нам преградил путь микроавтобус, из которого вышли мужчина и женщина и начали кричать, что мы забрали их собак, на матерном русском и на повышенных тонах, приказывая вернуть их на место. Мы рассказали, что их собаки убили оленей и покалечили все стадо. На что нам сказали: «Покажите видео, где наши собаки загрызают ваших оленей!» Вновь выяснив, что мы лично отгоняли этих собак, они немного успокоились и попросили наш номер для связи», — рассказывают хозяева «Авенсиса».

Якобы затем последовал звонок от хозяина собак: «Посыпались отборный мат и угрозы нашей жизни и всему нашему ранчо». Животных ему вернули.