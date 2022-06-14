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    Банк России предложил россиянам способ самозапрета на выдачу кредитов

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    11 комментариев

    Центробанк предложил механизм, который позволит россиянам обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники на их имена оформляют кредит или заём. Для этого в бюро кредитных историй нужно будет самостоятельно поставить специальную отметку.

    «Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заёмщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор всё равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — заявил 14 июня руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

    Человек сможет бесплатно устанавливать или снимать такие ограничения сколько угодно раз. Достаточно будет обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй, в том числе через сайт «Госуслуги», банк или МФО.

    Подробные условия работы механизма будут установлены нормативным актом ЦБ РФ.

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    Комментарии (11)

    hedgehog_
    т.е.микрофинансоваяорганизация по просьбе трудящегося снимет запрет, выдаст кредит и поставит запрет обратно. и все щасливы
    Диванный Эксперт
    А если будет так: самозапрет и кредит одновременно? Как с доверенностью в а продажу дома.
    kоt-obormot
    ХопхоПхОп, "фонтанка" меня трет.
    Свободу Юрию ДеточкИну!
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