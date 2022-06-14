Банк России предложил россиянам способ самозапрета на выдачу кредитов

Центробанк предложил механизм, который позволит россиянам обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники на их имена оформляют кредит или заём. Для этого в бюро кредитных историй нужно будет самостоятельно поставить специальную отметку.



«Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заёмщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор всё равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — заявил 14 июня руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

