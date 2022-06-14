Честный закладчик из Петербурга отправился в колонию, несмотря на пламенную речь

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Дмитрия Макотры, признанного виновным в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом 14 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Суд установил, что в ноябре прошлого года Макотра взял более килограмма синтетического наркотика, упакованного в 18 пакетов. Один он прикопал у дерева на берегу Большой Ижоры, остальное хранил при себе. Подсудимый вину признал полностью и пояснил, что деньги ему нужны были для медицинского обследования после выявления у него аутоиммунного заболевания. Он зашел в даркнет и нашел работу, за которую ему пообещали 52 тысячи рублей. После первой же сделанной закладки его задержали.
В последнем слове Макотра сказал, что отказался от рекомендаций врать, хитрить, выкручиваться, заявлять отводы всем участникам процесса, так как это только отсрочит неизбежное. «Превратить суд в балаган, тем самым все больше теряя человеческое лицо. Где тут честность? Где достоинство? Не прокурор, не следователь и не суд совершили преступление. На преступление пошел я».
Макотра извинился перед семьей, родными и близкими, попросил суд не лишать его надежды и дать шанс вернуться к семье. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии строгого режима.