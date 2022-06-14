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    Новые закрытия и ограничения ждут водителей в семи районах. Проспект Обуховской Обороны на месяц сузит светофор

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    На неделе с 15 по 19 июня в семи районах Петербурга вступят в силу новые ограничения и перекрытия движения, связанные с ремонтом дорог, прокладкой коммуникаций и другими работами. Самые длительные ждут Петроградскую сторону — до осени 2024 года. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Перекроют движение транспорта в Центральном и Пушкинском районах:

    • с 18 июня по 5 июля для прокладки инженерных сетей — по Днепропетровской улице от Роменской улицы до Транспортного переулка (объезд предусмотрен по улице Черняховского, Транспортному переулку и Роменской улице);
    • с 18 июня по 30 июля для строительства газопровода — на перекрёстке Мокколовской улицы и Райколовской улицы и Новой Ижоре в Шушарах.

    Ограничивать проезд будут по следующим адресам:

    • с 15 июня по 10 октября 2024 года — по Малой Зелениной улице от Глухой Зелениной до Корпусной улицы (размещение временного ограждения);
    • с 16 июня по 20 июля — по Корабельной улице от Кронштадтской улицы до разворотного кольца (ремонт дороги);
    • с 16 июня по 13 октября — у дома 13 по Колокольной улице от Поварского переулка до улицы Марата (размещение строительных лесов и пешеходной галереи);
    • с 18 июня по 1 июля — по Гражданской улице от набережной канала Грибоедова до Столярного переулка (прокладка инженерных сетей);
    • с 18 июня по 12 июля — у дома 53 по проспекту Обуховской Обороны (установка светофора);
    • с 19 июня по 1 августа — у дома 18 по улице Адмирала Черокова от улицы Лётчика Тихомирова до улицы Капитана Грищенко (прокладка инженерных сетей).

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