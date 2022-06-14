Петербуржцам расскажут об утопии и будущем архитектуры

Хрущевки были прорывом в будущее — из бараков. Университет, движущийся по железной дороге (был такой проект) — не то же, что стационарный вуз. Проект любого нового здания — это попытка определить, каким станет наше завтра. ДК Лурье приглашает на цикл лекций «Краткая история будущего» архитектурного критика Марии Элькиной 16 и 24 июня. 12+



Фото: zaha-hadid.com/ Поделиться Поделиться





Здания могут радикально влиять на нашу жизнь. Архитектура будущего — это не только фантастические здания Захи Хадид, но и, например, дом, который находится полностью на солнечном энергообеспечении и вдобавок подзаряжает трамваи. Или полностью напечатан на 3D-принтере. Некоторые архитекторы вовсю проектируют жилища для баз на Луне или Марсе. «В архитектуру идея будущего прочно вошла только в XX веке, но, вообще-то, присутствовала всегда, — говорит Мария Элькина. — Что голландский структурализм, что итальянское барокко, они формируют нашу повседневную жизнь, наши ощущения и взаимоотношения друг с другом». Еще учась на искусствоведа, Мария для себя решила, что «в архитектуре есть, с одной стороны, порядок, а с другой — невероятная созидательная энергия, того и другого гораздо меньше в изобразительном искусстве».



На первой лекции (16 июня) вспомним главные архитектурные утопии от Возрождения до Второй мировой войны и убедимся, что та архитектура чрезвычайно влияет на мир, в котором мы живём каждый день. А на второй лекции (24 июня) продолжим: после Второй мировой зародился совершенно новый пласт архитектурных фантазий — большинство из них не реализовались, и поэтому мы сейчас не живем в двигающихся городах или над поверхностью земли. При этом все это чисто технически можно было сделать. И не исключено, что вот-вот что-то из прошлых фантазий архитекторов воплотится.



Подробности на сайте ДК Лурье, начало лекций в 19:00.

Александра Шеромова

