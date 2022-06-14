    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.78eur60.97
    Не инвестиции, а мечтаОбстрел БрянщиныУтраченные брендыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Петербуржцам расскажут об утопии и будущем архитектуры

    393
    обсудить

    Хрущевки были прорывом в будущее — из бараков. Университет, движущийся по железной дороге (был такой проект) — не то же, что стационарный вуз. Проект любого нового здания — это попытка определить, каким станет наше завтра. ДК Лурье приглашает на цикл лекций «Краткая история будущего» архитектурного критика Марии Элькиной 16 и 24 июня. 12+

    Фото: zaha-hadid.com/
    ПоделитьсяПоделиться

    Здания могут радикально влиять на нашу жизнь. Архитектура будущего — это не только фантастические здания Захи Хадид, но и, например, дом, который находится полностью на солнечном энергообеспечении и вдобавок подзаряжает трамваи. Или полностью напечатан на 3D-принтере. Некоторые архитекторы вовсю проектируют жилища для баз на Луне или Марсе. «В архитектуру идея будущего прочно вошла только в XX веке, но, вообще-то, присутствовала всегда, — говорит Мария Элькина. — Что голландский структурализм, что итальянское барокко, они формируют нашу повседневную жизнь, наши ощущения и взаимоотношения друг с другом». Еще учась на искусствоведа, Мария для себя решила, что «в архитектуре есть, с одной стороны, порядок, а с другой — невероятная созидательная энергия, того и другого гораздо меньше в изобразительном искусстве».

    На первой лекции (16 июня) вспомним главные архитектурные утопии от Возрождения до Второй мировой войны и убедимся, что та архитектура чрезвычайно влияет на мир, в котором мы живём каждый день. А на второй лекции (24 июня) продолжим: после Второй мировой зародился совершенно новый пласт архитектурных фантазий — большинство из них не реализовались, и поэтому мы сейчас не живем в двигающихся городах или над поверхностью земли. При этом все это чисто технически можно было сделать. И не исключено, что вот-вот что-то из прошлых фантазий архитекторов воплотится.

    Подробности на сайте ДК Лурье, начало лекций в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: zaha-hadid.com/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close