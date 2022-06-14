В Иркутской области подстреленный медведь перед смертью загрыз охотника

В Иркутской области охотник стал жертвой добычи. Подстреленный им хищник не пожелал сдаваться без боя и задрал мужчину.
Инцидент произошел в Тулунском районе. Охотник подстрелил зверя с помоста на деревьях, пишет 14 июня «Интерфакс». Когда 62-летний мужчина спустился на землю, то смертельно раненный медведь напал на него и убил. Тушу зверя нашли в 50 метрах от места гибели мужчины.
Пресс-служба главного управления МВД по региону подтвердила гибель мужчины.
«Предположительно, смертельно раненный хищник успел нанести охотнику несовместимую с жизнью травму», — сообщили в пресс-службе журналистам.