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    В Иркутской области подстреленный медведь перед смертью загрыз охотника

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    5 комментариев

    В Иркутской области охотник стал жертвой добычи. Подстреленный им хищник не пожелал сдаваться без боя и задрал мужчину.

    Инцидент произошел в Тулунском районе. Охотник подстрелил зверя с помоста на деревьях, пишет 14 июня «Интерфакс». Когда 62-летний мужчина спустился на землю, то смертельно раненный медведь напал на него и убил. Тушу зверя нашли в 50 метрах от места гибели мужчины.

    Пресс-служба главного управления МВД по региону подтвердила гибель мужчины.

    «Предположительно, смертельно раненный хищник успел нанести охотнику несовместимую с жизнью травму», — сообщили в пресс-службе журналистам.

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    Комментарии (5)

    своих не бросаем
    Миша красава
    275016150
    Жалко медведя.
    VKuser201287480
    И что поел медвежатины?
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