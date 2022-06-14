Обстановка обязывает. Минобороны Белоруссии анонсировало командно-штабные учения

Командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и тыловиками пройдут в Белоруссии с 14 по 16 июня. Об этом сообщает пресс-службы минобороны республики. Руководить мероприятиями будет замминистра обороны по тылу генерал-майор Андрей Бурдыко.
«Основными целями учения являются: совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами при выполнении задач тылового обеспечения», — сообщили в минобороны Белоруссии.
В ведомстве отметили, что также целями учения являются️ «повышение уровня обученности органов военного управления, воинских частей и организаций тыла по вопросам обеспечения устойчивого функционирования системы тылового обеспечения, повышение живучести подразделений и объектов тыла».
По словам представителя минобороны, проведение мероприятий направлено на качественную подготовку подразделений и организаций тылового обеспечения к выполнению задач по предназначению в современных условиях складывающейся обстановки.