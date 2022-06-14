Обстановка обязывает. Минобороны Белоруссии анонсировало командно-штабные учения

Командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и тыловиками пройдут в Белоруссии с 14 по 16 июня. Об этом сообщает пресс-службы минобороны республики. Руководить мероприятиями будет замминистра обороны по тылу генерал-майор Андрей Бурдыко.

«Основными целями учения являются: совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами при выполнении задач тылового обеспечения», — сообщили в минобороны Белоруссии.