    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.78eur60.97
    Не инвестиции, а мечтаОбстрел БрянщиныУтраченные брендыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Обстановка обязывает. Минобороны Белоруссии анонсировало командно-штабные учения

    1193
    2 комментария

    Командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и тыловиками пройдут в Белоруссии с 14 по 16 июня. Об этом сообщает пресс-службы минобороны республики. Руководить мероприятиями будет замминистра обороны по тылу генерал-майор Андрей Бурдыко.

    «Основными целями учения являются: совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами при выполнении задач тылового обеспечения», — сообщили в минобороны Белоруссии.

    В ведомстве отметили, что также целями учения являются️ «повышение уровня обученности органов военного управления, воинских частей и организаций тыла по вопросам обеспечения устойчивого функционирования системы тылового обеспечения, повышение живучести подразделений и объектов тыла».

    По словам представителя минобороны, проведение мероприятий направлено на качественную подготовку подразделений и организаций тылового обеспечения к выполнению задач по предназначению в современных условиях складывающейся обстановки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Новости компаний

    close
    close