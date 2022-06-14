Молодая лосиха показала видеокамере в Ленобласти стройные бледные ноги

Барсучья нора во Всеволожском районе Ленинградской области становится знаменитой: к ней регулярно наведываются разные животные. На этот раз там гуляла лосиха.
Молодую самку сняла видеоловушка, которую установил петербургский зоолог Павел Глазков. Продемонстировав свои стройные ноги, лосиха внимательно обнюхала камеру и неспешно удалилась, рассказывает зоолог в канале «Каждой твари по паре» 14 июня. Тепловизор «видит» тёплые объекты светлыми, а холодные — более тёмными.
Лосихе чуть больше 2 лет от роду, она ещё подросток. Половое созревание у этих животных чаще всего наступает в 2,5 года. Осенью она может первый раз принять участие в гоне. «Для молодой лосихи очень важно летом, перед наступлением гона, хорошо питаться. Созревание яйцеклеток очень сильно зависит от упитанности самки. Поэтому летом она будет активно накапливать жировые запасы, которые пригодятся ей для успешного протекания беременности», — рассказывает Павел Глазков.
На этом же месте, напомним, видеоловушка сняла медведя, создававшего «следовую тропу» для привлечения невесты.