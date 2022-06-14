Молодая лосиха показала видеокамере в Ленобласти стройные бледные ноги

Барсучья нора во Всеволожском районе Ленинградской области становится знаменитой: к ней регулярно наведываются разные животные. На этот раз там гуляла лосиха.



Молодую самку сняла видеоловушка, которую установил петербургский зоолог Павел Глазков. Продемонстировав свои стройные ноги, лосиха внимательно обнюхала камеру и неспешно удалилась, рассказывает зоолог в канале «Каждой твари по паре» 14 июня. Тепловизор «видит» тёплые объекты светлыми, а холодные — более тёмными.

