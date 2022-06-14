Депутаты предложили штрафовать россиян за выброшенных животных и покусы

В Госдуме предложили ввести штрафы за выброшенных животных и за укусы людей питомцами при отсутствии состава уголовного преступления. Поправки, если они будут приняты, внесут в КоАП. Об этом 14 июня сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
«Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними… Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных… будут установлены в размере до 30 тысяч рублей», — цитирует Бурматова РИА Новости.
Со слов депутата, штрафы за укусы установлены в размере до 200 тысяч рублей.
Бурматов отметил, что данные поправки были согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.