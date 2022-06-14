    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.78eur60.97
    Не инвестиции, а мечтаОбстрел БрянщиныУтраченные брендыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Депутаты предложили штрафовать россиян за выброшенных животных и покусы

    2611
    11 комментариев

    В Госдуме предложили ввести штрафы за выброшенных животных и за укусы людей питомцами при отсутствии состава уголовного преступления. Поправки, если они будут приняты, внесут в КоАП. Об этом 14 июня сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

    «Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними… Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных… будут установлены в размере до 30 тысяч рублей», — цитирует Бурматова РИА Новости.

    Со слов депутата, штрафы за укусы установлены в размере до 200 тысяч рублей.

    Бурматов отметил, что данные поправки были согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    Игoрь
    За выброшенных животных не штрафы, а алименты надо вводить в виде оплаты содержания в приюте до передачи новому хозяину или пожизненно.
    kоt-obormot
    Ошейник, ляктирческий, для всех россиянцев. Не то сказал; бац разрядом...
    Cashmare
    а как доказать, что именно эта собака покусала? эдак "доброжелательные" соседи-алкоголики на шантаже могут дико разбогатеть
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close