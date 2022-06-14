Мосбиржа остановила торги швейцарским франком

С 14 июня на Московской бирже приостанавливаются валютные операции с швейцарским франком, сообщает во вторник пресс-служба торговой площадки. Основная причина остановки торгов — введение Швейцарией антироссийских санкций.
«Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года», — говорится в сообщении Мосбиржи.
Уточняется, что исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме, однако на бирже не исключают увеличение сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.
Таким образом, в настоящее время торги ведутся с евро, долларом США, китайским юанем, британским фунтом, японской иеной, гонконгским долларом, турецкой лирой, белорусским рублем и казахстанским тенге. В ближайшие месяцы Московская биржа планирует запустить валютные операции с армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.
Ранее Швейцария объявила о новых санкциях против России в соответствии с шестым санкционным пакетом Евросоюза. В частности, страна ввела эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов, а также одобрила отключение от SWIFT четырех российских и белорусских банков и расширила список товаров, запрещенных для экспорта и импорта. Решение вступило в силу 10 июня.