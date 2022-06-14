До дома было близко, но не доехал. Водитель кабриолета на Вербной сошёл с дистанции после пива и не только

Как сообщает 14 июня «Дорожный инспектор» в «ВКонтакте», 28-летний водитель кабриолета «Фольксваген Гольф» собирался проехать один квартал, но был остановлен инспекторами ДПС на Вербной улице, 27, около 23:50. У него не оказалось документов на машину, и к тому же присутствовали явные признаки опьянения, алкогольного и не только. Он легко признался на камеры, что выпил пива, но от медицинского освидетельствования отказался

Нетрезвый водитель был задержан около полуночи в Приморском районе Петербурга.

«Ехать было недалеко, думал, доеду спокойно, — пояснил водитель. — Я неправ, я осознал, признался сразу».

«Гольф», по словам водителя, принадлежит его другу. А его супруга, узнав, что домой он сегодня не вернётся, изрядно поскандалила с ним по телефону.



По подозрению в употреблении наркотических средств (статья 6.9 КоАП РФ) мужчину доставили в отдел полиции. На него также составлены административные материалы по четырём статьям:

