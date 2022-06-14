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    До дома было близко, но не доехал. Водитель кабриолета на Вербной сошёл с дистанции после пива и не только

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    1 комментарий

    Нетрезвый водитель был задержан около полуночи в Приморском районе Петербурга.

    Как сообщает 14 июня «Дорожный инспектор» в «ВКонтакте», 28-летний водитель кабриолета «Фольксваген Гольф» собирался проехать один квартал, но был остановлен инспекторами ДПС на Вербной улице, 27, около 23:50. У него не оказалось документов на машину, и к тому же присутствовали явные признаки опьянения, алкогольного и не только. Он легко признался на камеры, что выпил пива, но от медицинского освидетельствования отказался

    «Ехать было недалеко, думал, доеду спокойно, — пояснил водитель. — Я неправ, я осознал, признался сразу».

    «Гольф», по словам водителя, принадлежит его другу. А его супруга, узнав, что домой он сегодня не вернётся, изрядно поскандалила с ним по телефону.

    По подозрению в употреблении наркотических средств (статья 6.9 КоАП РФ) мужчину доставили в отдел полиции. На него также составлены административные материалы по четырём статьям:

    • ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования);
    • ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие свидетельства о регистрации т/с);
    • ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие водительского удостоверения);
    • ч. 2 ст. 12.37 (отсутствие полиса ОСАГО).

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    Комментарии (1)

    274850697
    Блин. Я думал что живу в обществе , как же я жестоко ошибался .... Ток недавно пьяное ДТП с трупом и арестом студента было ...
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