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    Эксперт Kaspersky: Хакеры потеряли интерес к картам российских банков

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    C апреля 2022 года хакеров больше не интересуют карты российских банков, потому что за рубежом на них ничего нельзя купить. Об этом рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает 14 июня РИА Новости.

    «Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений «продам картон» такого-то банка падает», — объяснил он.

    Через несколько недель, по его словам, число объявлений резко выросло, а потом резко упало и больше не поднималось.

    «С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны — за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — добавил он.

    Международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили операции в России после того, как западные страны ввели санкции против России. Карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать, но для них больше не доступны покупки в зарубежных интернет-магазинах и трансграничные операции.

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