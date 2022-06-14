Эксперт Kaspersky: Хакеры потеряли интерес к картам российских банков

C апреля 2022 года хакеров больше не интересуют карты российских банков, потому что за рубежом на них ничего нельзя купить. Об этом рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает 14 июня РИА Новости.

«Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений «продам картон» такого-то банка падает», — объяснил он.