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    Молочного бухгалтера из Петербурга воры оставили без сбережений на 1,3 млн рублей в разной валюте. О краже она заявила почти месяц спустя

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    Без золота и наличных оказалась бухгалтер компании, которая занимается продажей молочной продукции, в Выборгском районе Петербурга. О майской краже она заявила в середине июня.

    В 58 отдел полиции 40-летняя петербурженка обратилась накануне около половины одиннадцатого утра, стало известно «Фонтанке» 14 июня. По предварительной информации, заявительница сообщила, что 24 мая, пока она была на работе с 9 до 17 часов, кто-то пробрался в её квартиру на улице Жени Егорова, которая расположена на седьмом этаже девятиэтажки. Вор распихал по карманам её драгоценности – золотые кольца, браслеты и подвести, а также нашел и унес накопления – 1,2 млн рублей, тысячу долларов и тысячу евро.

    Общий ущерб пострадавшая оценила в более, чем 1,3 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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