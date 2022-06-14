Молочного бухгалтера из Петербурга воры оставили без сбережений на 1,3 млн рублей в разной валюте. О краже она заявила почти месяц спустя

Без золота и наличных оказалась бухгалтер компании, которая занимается продажей молочной продукции, в Выборгском районе Петербурга. О майской краже она заявила в середине июня.



В 58 отдел полиции 40-летняя петербурженка обратилась накануне около половины одиннадцатого утра, стало известно «Фонтанке» 14 июня. По предварительной информации, заявительница сообщила, что 24 мая, пока она была на работе с 9 до 17 часов, кто-то пробрался в её квартиру на улице Жени Егорова, которая расположена на седьмом этаже девятиэтажки. Вор распихал по карманам её драгоценности – золотые кольца, браслеты и подвести, а также нашел и унес накопления – 1,2 млн рублей, тысячу долларов и тысячу евро.

