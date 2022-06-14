Дети чомги — спиногрызы. Полюбуйтесь на нежность и неловкость родителей-птиц

Почему детей иногда называют спиногрызами, демонстрирует семейство чомг из Петербурга. Радостные будни малышей и родителей показывает 14 июня фотограф Антон Кубышин в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». На его фотографиях — настоящая нежность и забота.
Чомги (они же большие поганки) поселились на водоёме в Выборгском районе города. Родители порой кормят птенцов странной едой: перьями или слишком большими рыбинами. И если перья — нормальная составляющая рациона, они играют роль фильтра в желудке, то с крупной пищей птенцам не справиться.
«Видать, родитель уже совсем забыл, как это быть маленьким. Принёс здоровенную рыбу, малыш с ней мучился-мучился, но не смог скушать, и в итоге один из родителей решил эту проблему, скушав рыбку за него», — рассказывает фотограф.