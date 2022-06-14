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    Дети чомги — спиногрызы. Полюбуйтесь на нежность и неловкость родителей-птиц

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    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
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    Почему детей иногда называют спиногрызами, демонстрирует семейство чомг из Петербурга. Радостные будни малышей и родителей показывает 14 июня фотограф Антон Кубышин в группе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». На его фотографиях — настоящая нежность и забота.

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    Чомги (они же большие поганки) поселились на водоёме в Выборгском районе города. Родители порой кормят птенцов странной едой: перьями или слишком большими рыбинами. И если перья — нормальная составляющая рациона, они играют роль фильтра в желудке, то с крупной пищей птенцам не справиться.

    «Видать, родитель уже совсем забыл, как это быть маленьким. Принёс здоровенную рыбу, малыш с ней мучился-мучился, но не смог скушать, и в итоге один из родителей решил эту проблему, скушав рыбку за него», — рассказывает фотограф.

    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»

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