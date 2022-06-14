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    Сторожа автостоянки задержали после нападения на спящего дальнобойщика в Пушкине

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    Спящий дальнобойщик стал жертвой нападения в Пушкинском районе. Его товарищи задержали одного из злоумышленников на месте преступления.

    Сон водителя грузового «Вольво» на стоянке в Пушкине, на Саперной улице, около половины одиннадцатого вечера 12 июня нарушили трое «гостей», стало известно «Фонтанке» 14 июня. Они ворвались в салон машины и под угрозой ножа отняли у него мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей. Но далеко уйти удалось не всем. На помощь дальнобойщику пришли его коллеги. Они скрутили одного из нападавших и вызвали полицию.

    Прибывший на место наряд увез в отдел 41-летнего сторожа автостоянки. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «разбой». Остальных участников нападения ищут.

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