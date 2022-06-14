Шестиклассника нашли без сознания в квартире на Загородном. В больнице ему пришлось промывать желудок

Юный петербуржец попал в больницу в крайне тяжелом состоянии: его нашла мать в квартире в центре Петербурга без сознания.



Скорую в квартиру на Загородном, 24, вызвали накануне около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 14 июня. По предварительной информации, мать нашла шестиклассника в комнате и не могла его добудиться.

