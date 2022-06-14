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    Шестиклассника нашли без сознания в квартире на Загородном. В больнице ему пришлось промывать желудок

    1974
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    Юный петербуржец попал в больницу в крайне тяжелом состоянии: его нашла мать в квартире в центре Петербурга без сознания.

    Скорую в квартиру на Загородном, 24, вызвали накануне около двух ночи, стало известно «Фонтанке» 14 июня. По предварительной информации, мать нашла шестиклассника в комнате и не могла его добудиться.

    Ребенка увезли в детскую больницу № 5 в крайне тяжелом состоянии. Врачи определили, что мальчик получил отравление неизвестным препаратом. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

    Семья подростка неблагополучная, а он сам состоит на учете в ОДН.

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