В Пушкине мужчину пытались заколоть ножницами

Полиция Пушкинского района ищет того, кто отправил на больничную койку надолго 42-летнего мужчину.
О том, что у дома 9 по Детскосельскому бульвару лежит мужчина в крови, в полицию сообщили накануне около половины четвертого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июня. Скорая увезла в больницу мужчину с колотыми ранениями в области живота, шеи и груди. Его состояние врачи НИИ Скорой помощи оценили как тяжелое.
С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла ножницы, кепку в крови, а также бутылку с неизвестной жидкостью.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Несколько лет назад пострадавший привлекался к уголовной ответственности по делу о грабеже.