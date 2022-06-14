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    В Пушкине мужчину пытались заколоть ножницами

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    3 комментария

    Полиция Пушкинского района ищет того, кто отправил на больничную койку надолго 42-летнего мужчину.

    О том, что у дома 9 по Детскосельскому бульвару лежит мужчина в крови, в полицию сообщили накануне около половины четвертого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июня. Скорая увезла в больницу мужчину с колотыми ранениями в области живота, шеи и груди. Его состояние врачи НИИ Скорой помощи оценили как тяжелое.

    С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла ножницы, кепку в крови, а также бутылку с неизвестной жидкостью.

    Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Несколько лет назад пострадавший привлекался к уголовной ответственности по делу о грабеже.

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    Комментарии (3)

    Контрабанда
    как он докатился до такой жизни, в свои 4 года мужчина
    Милая +
    У Фонтанки нет редактора?
    Милая +
    " 4-летнего мужчину" - не знала, что мужчинами становятся уже в 4 года.
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