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    «Кричал истошно, потом маму звать начал». На Индустриальном после ДТП случилась драка, водитель сбежал

    11620
    8 комментариев

    Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером на Индустриальном проспекте. По словам очевидцев, после столкновения случилась драка, собралось много людей.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 13 июня около 21:05 у дома 10 по Индустриальному произошло ДТП, в результате пострадала пассажирка. Водитель «Мазды» с места происшествия скрылся.

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    Раненую женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что «Мазда» влетела боком в столб, и её несло ещё несколько метров, сработали все подушки безопасности. На мужчину из чёрной машины накинулся мужчина из белой. Драку пытались разнять.

    В автомобиле зажало женщину, её долго откачивали в реанимобиле, затем медики уехали. На месте собралась толпа, в том числе, предположительно, родственники пострадавшей. «Я такие крики только в кино раньше слышала. Кричал истошно, потом маму звать начал и затих», — рассказывает Роксана. «В машину реанимации положили женщину, как сказали, без сознания, орали как раз о том, что это мама», — добавляет Даниил.

    «Как я поняла, девушка врезалась в столб и ещё какое-то время ехала по дороге. Вокруг много родственников, слышала, что девушку пытаются откачать, но она без сознания», — пишет Дарья.

    «Полицейские устанавливают детали происшествия и проводят поисково-разыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя», — заявили в полиции.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today?w=wall-68471405_16771124" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии (8)

    275033961
    автор чего то переволновался , набивая текст
    chip1
    Чот все в кучу собрали, девушка, столб, из белой напал на черную, драка, крики мама и затих...
    LindaMc
    непонятно, кто с кем (кроме столба) столкнулся, кто кому мама, кто "он" кричал истошно и звал маму, если зажало девушку без сознания, в общем репортер сам запутался.
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