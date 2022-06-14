«Кричал истошно, потом маму звать начал». На Индустриальном после ДТП случилась драка, водитель сбежал

Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером на Индустриальном проспекте. По словам очевидцев, после столкновения случилась драка, собралось много людей.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 13 июня около 21:05 у дома 10 по Индустриальному произошло ДТП, в результате пострадала пассажирка. Водитель «Мазды» с места происшествия скрылся.



Раненую женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в медицинское учреждение.



Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что «Мазда» влетела боком в столб, и её несло ещё несколько метров, сработали все подушки безопасности. На мужчину из чёрной машины накинулся мужчина из белой. Драку пытались разнять.



В автомобиле зажало женщину, её долго откачивали в реанимобиле, затем медики уехали. На месте собралась толпа, в том числе, предположительно, родственники пострадавшей. «Я такие крики только в кино раньше слышала. Кричал истошно, потом маму звать начал и затих», — рассказывает Роксана. «В машину реанимации положили женщину, как сказали, без сознания, орали как раз о том, что это мама», — добавляет Даниил.



«Как я поняла, девушка врезалась в столб и ещё какое-то время ехала по дороге. Вокруг много родственников, слышала, что девушку пытаются откачать, но она без сознания», — пишет Дарья.

