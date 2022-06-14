Петербуржцы привезли медали с чемпионата России по выездке

С командного чемпионата России по выездке всадники Петербурга привезли бронзу. Об этом «Фонтанке» рассказали 14 июня в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.
На чемпионате, проходившем в Нижнем Новгороде с 10 по 13 июня, Северную столицу представляли Александра Березкина, Виктория Куцобина (тренер — Юлия Принцева) и Наталья Синильникова (тренер — Ирина Мерецкая).
«Наши спортсмены показали характер на одном из главных турниров страны, достойно представив Санкт-Петербург», — подчеркнула тренер Юлия Смородина.
На Всероссийских соревнованиях по выездке, которые проходили в это же время, младшие спортсмены из Петербурга, Виктория Васильева (тренер — Марина Комина) и Арина Махилева (тренер — Юлия Принцева), завоевали два серебра Абсолютного первенства в категориях «Дети» и «Юноши».