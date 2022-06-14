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    Петербуржцы привезли медали с чемпионата России по выездке

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    1 комментарий

    С командного чемпионата России по выездке всадники Петербурга привезли бронзу. Об этом «Фонтанке» рассказали 14 июня в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.

    На чемпионате, проходившем в Нижнем Новгороде с 10 по 13 июня, Северную столицу представляли Александра Березкина, Виктория Куцобина (тренер — Юлия Принцева) и Наталья Синильникова (тренер — Ирина Мерецкая).

    Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга
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    «Наши спортсмены показали характер на одном из главных турниров страны, достойно представив Санкт-Петербург», — подчеркнула тренер Юлия Смородина.

    На Всероссийских соревнованиях по выездке, которые проходили в это же время, младшие спортсмены из Петербурга, Виктория Васильева (тренер — Марина Комина) и Арина Махилева (тренер — Юлия Принцева), завоевали два серебра Абсолютного первенства в категориях «Дети» и «Юноши».

    Фото: Федерация конного спорта Санкт-Петербурга

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    Комментарии (1)

    Ваня К
    Поздравляем! В эпоху чернухи прекрасная новость о победах в благородном спорте! Молодцы!
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