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    Bloomberg: Два крупнейших банка США приостановили операции с российским госдолгом

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    5 комментариев

    Два банка США из числа лидеров банковской сферы приостановили обслуживание российских долговых обязательств после неожиданного заявления администрации Байдена о запрете американским инвесторам приобретать такие активы. Об этом 14 июня сообщает Bloomberg.

    По данным участников рынка, банки JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. в этом месяце проводили сделки между продавцами и заинтересованными покупателями. Однако после того, как Управление по контролю за иностранными активами минфина США запретило инвесторам в США приобретать долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ, банки приостановили эту деятельность.

    «В соответствии с обновленным руководством OFAC и сворачиванием Goldman Sachs деятельности, связанной с Россией, фирма больше не будет проводить определенную деятельность по формированию активности рынка в отношении российских организаций», — говорится в заявлении одного из банков.

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    Комментарии (5)

    Алик-1
    Капитализм стремительно превращается в социализм. Вместо рынка приходит командно-административная система с запретами и конфискацией неугодного
    местный фонтан
    а это точно нам на пользу?
    фру
    Проект "Россия" подошёл к концу? Как так-то?(
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