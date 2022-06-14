Bloomberg: Два крупнейших банка США приостановили операции с российским госдолгом

Два банка США из числа лидеров банковской сферы приостановили обслуживание российских долговых обязательств после неожиданного заявления администрации Байдена о запрете американским инвесторам приобретать такие активы. Об этом 14 июня сообщает Bloomberg.



По данным участников рынка, банки JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. в этом месяце проводили сделки между продавцами и заинтересованными покупателями. Однако после того, как Управление по контролю за иностранными активами минфина США запретило инвесторам в США приобретать долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ, банки приостановили эту деятельность.

