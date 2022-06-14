Пожар на Ветеранов обернулся трагедией: на месте нашли два тела

Квартирный пожар произошёл в Красносельском районе Петербурга утром 14 июня. Потушили его быстро, но двух человек спасти не удалось — было уже слишком поздно.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Ветеранов, 160 поступил 14 июня в 06:43. Прибыв на место, пожарные выяснили, что огонь охватил 7 квадратных метров в двухкомнатной квартире.



Четыре расчёта (19 человек личного состава МЧС) локализовали возгорание минут за 20, к 07:06.



«На месте пожара обнаружено двое погибших», — отмечается в сообщении.

