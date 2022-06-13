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    Германия: Инспекция приостановит поставки газа по «Северному потоку»

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    1 комментарий

    Из-за ежегодной плановой инспекции Германия приостановит поставки газа по «Северному потоку». Об этом 13 июня в своем докладе сообщило Федеральное сетевое агентство страны.

    «Ежегодная инспекция Nord Stream 1 запланирована на 11 июля. Во время осмотра газопровод не сможет транспортировать газ на срок до двух недель. Это также может привести к тому, что [в это время] в газохранилище будет попадать меньше газа», – говорится в тексте доклада.

    В документе также говорится, что поставки газа в Германию стабильны. А текущий уровень хранения газа в стране составляет 54,22%, что значительно выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.

    «Северный поток» – газопровод, который связывает Россию и Германию. Он проложен по дну Балтийского моря, и до завершения строительства «Северного потока 2» был самым длинным магистральным газопроводом. Проектная мощность составляет 55 млрд кубометров в год. По итогам 2021 года объем транспортировки составил 59,2 млрд кубометров топлива.

    22 февраля ФРГ приостановила сертификацию проекта «Северный поток – 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

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    Комментарии (1)

    xepnuminu
    это хорошо. глядишь возле приладожского и трассу доделают!
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