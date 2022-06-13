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    Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества: главное вокруг спецоперации на Украине за 13 июня

    Рассказываем о главном, что произошло за последние сутки

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    3 комментария
    Ранее Поклонская была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и — совсем недолго — послом в Кабо-Верде
    Ранее Поклонская была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и — совсем недолго — послом в Кабо-ВердеФото: Kremlin.ru, Наталья Поклонская / Facebook (деятельность запрещена на территории РФ)
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 13 июня.

    Увольнение Поклонской

    Владимир Путин специальным указом уволил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская объяснила, что указ связан с ее новой должностью. Какой именно, пока неизвестно.

    — Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие! — написала бывший прокурор Крыма в своем Telegram-канале.

    В Россотрудничестве отметили, что Поклонская проявила себя «бесстрашным и эффективным борцом за права соотечественников» и сделала многое для возвращения в Россию пленных. Также она занималась доставкой гуманитарной помощи на территорию Украины.

    Напомним, саму спецоперацию Поклонская называла «бедой, трагедией и катастрофой», а букву Z — символом «трагедии и горя» для России и Украины.

    Риски ядерной войны

    Стали самыми высокими со времен холодной войны. Так считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

    — Наблюдаются ясные признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился. Все державы, входящие в «ядерный клуб», увеличивают число боеголовок и ведут модернизацию ядерных арсеналов, — говорится в докладе института.

    Специалисты считают, что вскоре впервые за несколько десятилетий количество ядерного оружия в мире может увеличиться. Они предполагают, что эта тенденция может оказаться долгосрочной.

    Конец кинотеатров?

    Кинотеатры в разных регионах России сокращают часы работы и даже переходят на работу только в выходные дни. Некоторые — закрылись. Об этом ТАСС сообщили региональные бизнес-омбудсмены.

    — По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А если сравнивать показатели с 2019 годом, то падение составляет 70%. То же самое и с посещаемостью кинотеатров: сейчас сокращается время их работы, не все кинозалы открываются, к сожалению, сокращается и персонал, — сказал агентству Александр Гончаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

    По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, к концу года убыток отрасли составит 11,1 миллиарда рублей.

    События на Украине

    Страна начала подготовку к проведению «Евровидения» в 2023 году. Где именно пройдет конкурс, пока неизвестно.

    — Для того чтобы обеспечить удобную логистику, а главное — безопасность, рассматриваем различные локации. Какие, пока не можем анонсировать, — сказал Кирилл Тимошенко, замглавы офиса Зеленского.

    Кратко — о других ключевых событиях:

    • правительство Украины запретило экспорт угля, мазута и газа местной добычи: в стране ожидается сложная зима;
    • украинский суд наложил арест на корпоративные права собственности на крупное производство минеральных вод. По сообщению украинского СМИ «Экономическая правда», речь идет о воде «Моршинская» и «Миргородская», их владелец — российский миллиардер Михаил Фридман.

    Ранее Поклонская была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и — совсем недолго — послом в Кабо-Верде
    Ранее Поклонская была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и — совсем недолго — послом в Кабо-ВердеФото: Kremlin.ru, Наталья Поклонская / Facebook (деятельность запрещена на территории РФ)

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    Наталья ПоклонскаяУкраинакинотеатрспецоперацияядерная война«Евровидение»Путин

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    Комментарии (3)

    Piter Russo
    Хотелось бы узнать о новой должности Натальи Поклонской.
    kоt-obormot
    Совесть то у тетки, как оказалось - есть!
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