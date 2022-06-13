Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества: главное вокруг спецоперации на Украине за 13 июня

Ранее Поклонская была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и — совсем недолго — послом в Кабо-Верде Фото: Kremlin.ru, Наталья Поклонская / Facebook (деятельность запрещена на территории РФ) Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 13 июня.



Увольнение Поклонской Владимир Путин специальным указом уволил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская объяснила, что указ связан с ее новой должностью. Какой именно, пока неизвестно.

— Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие! — написала бывший прокурор Крыма в своем Telegram-канале.

В Россотрудничестве отметили, что Поклонская проявила себя «бесстрашным и эффективным борцом за права соотечественников» и сделала многое для возвращения в Россию пленных. Также она занималась доставкой гуманитарной помощи на территорию Украины. Напомним, саму спецоперацию Поклонская называла «бедой, трагедией и катастрофой», а букву Z — символом «трагедии и горя» для России и Украины. Риски ядерной войны Стали самыми высокими со времен холодной войны. Так считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

— Наблюдаются ясные признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился. Все державы, входящие в «ядерный клуб», увеличивают число боеголовок и ведут модернизацию ядерных арсеналов, — говорится в докладе института. Специалисты считают, что вскоре впервые за несколько десятилетий количество ядерного оружия в мире может увеличиться. Они предполагают, что эта тенденция может оказаться долгосрочной. Конец кинотеатров? Кинотеатры в разных регионах России сокращают часы работы и даже переходят на работу только в выходные дни. Некоторые — закрылись. Об этом ТАСС сообщили региональные бизнес-омбудсмены.

— По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А если сравнивать показатели с 2019 годом, то падение составляет 70%. То же самое и с посещаемостью кинотеатров: сейчас сокращается время их работы, не все кинозалы открываются, к сожалению, сокращается и персонал, — сказал агентству Александр Гончаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, к концу года убыток отрасли составит 11,1 миллиарда рублей.

События на Украине Страна начала подготовку к проведению «Евровидения» в 2023 году. Где именно пройдет конкурс, пока неизвестно. — Для того чтобы обеспечить удобную логистику, а главное — безопасность, рассматриваем различные локации. Какие, пока не можем анонсировать, — сказал Кирилл Тимошенко, замглавы офиса Зеленского. Кратко — о других ключевых событиях: правительство Украины запретило экспорт угля, мазута и газа местной добычи: в стране ожидается сложная зима; украинский суд наложил арест на корпоративные права собственности на крупное производство минеральных вод. По сообщению украинского СМИ «Экономическая правда», речь идет о воде «Моршинская» и «Миргородская», их владелец — российский миллиардер Михаил Фридман.