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    Турция начала укладку газопровода на дне Черного моря

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    5 комментариев

    Турция дала старт укладке газопровода на дне Черного моря. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это событие «историческим».

    Фото: Канцелярия президента Турции
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    «Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море. В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 млн кубометров газа. Мы надеемся, что газовое месторождение Сакарья достигнет пика добычи [газа] в 2026 году», — сказал он на церемонии (цитата по ТАСС).

    О том, что Турция обнаружила у своих берегов в Черном море крупные запасы природного газа, Эрдоган заявил 21 августа 2020 года. Власти рассчитывают, что к 2023 году смогут начать поставки топлива на внутренний рынок. По словам президента, объемы резервов газа на участке «Дунай-1» месторождения «Сакарья» составляют 405 млрд кубометров.

    Фото: Канцелярия президента Турции

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    Комментарии (5)

    Дежурный по объединению
    Ну, то есть, "турецкий поток"(ТМ) из режима "ремонтируется" уже можно и не выводить?
    Piter Russo
    Теоретически это месторождение покрыть может 40% потребности Турции в газе... это при условии что он в таких объемах там есть, и оценка не ошибочная.
    Свою исключительную экономическую зону на черном море Турция весьма своеобразно понимает.. до этого месторождения 150 км, скважины бурят на около 170 км от берега..
    SKP(тм)
    "Горизонтальное" бурение.
    Так же и Израиль "нашёл" у себя газ.
    Бурили долго и не в направление к центру Земли, а в сторону соседнего государства )))
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