Турция начала укладку газопровода на дне Черного моря

Турция дала старт укладке газопровода на дне Черного моря. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это событие «историческим».
«Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море. В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 млн кубометров газа. Мы надеемся, что газовое месторождение Сакарья достигнет пика добычи [газа] в 2026 году», — сказал он на церемонии (цитата по ТАСС).
О том, что Турция обнаружила у своих берегов в Черном море крупные запасы природного газа, Эрдоган заявил 21 августа 2020 года. Власти рассчитывают, что к 2023 году смогут начать поставки топлива на внутренний рынок. По словам президента, объемы резервов газа на участке «Дунай-1» месторождения «Сакарья» составляют 405 млрд кубометров.