Астрономы анонсировали суперлуние 14 июня

В ночь с 14 на 15 июня можно будет увидеть яркую и большую Луну из-за того, что спутнику предстоит пройти ближайшую к Земле точку своей орбиты. Об этом 13 июня напоминает паблик «ВКонтакте» «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».



Точку своего полнолуния Луна пройдет в 14:52 14 июня по московскому времени. Приблизительно через 11,5 часа после этого (когда убывание еще не будет заметно невооруженному глазу) спутник пройдет точку орбиты, наиболее близкую к Земле. Она расположена примерно в 357,429 тыс. км.

