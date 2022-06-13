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    Астрономы анонсировали суперлуние 14 июня

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    В ночь с 14 на 15 июня можно будет увидеть яркую и большую Луну из-за того, что спутнику предстоит пройти ближайшую к Земле точку своей орбиты. Об этом 13 июня напоминает паблик «ВКонтакте» «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

    Точку своего полнолуния Луна пройдет в 14:52 14 июня по московскому времени. Приблизительно через 11,5 часа после этого (когда убывание еще не будет заметно невооруженному глазу) спутник пройдет точку орбиты, наиболее близкую к Земле. Она расположена примерно в 357,429 тыс. км.

    По сравнению с «обычной» Луной, её видимый диаметр увеличится примерно на 8% (до 33,4 угл. мин.), а яркость вырастет примерно на 13%. Наиболее крупной Луна будет казаться за счет «лунной иллюзии» вечером и утром — так как будет видна около горизонта.

    «Это не настолько много, чтобы можно было легко заметить, — комментируют авторы. — Наблюдатели, которые отмечают особенно высокие яркость и размеры Луны близ «суперлуния», как правило, знают об этом заранее, из-за чего часто не могут быть полностью объективными».

    Присылайте в редакцию фото Луны.

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