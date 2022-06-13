Умер российский «голос» «Звездных войн», «Игры престолов» и «Сверхъестественного»

На 49-м году жизни в результате тяжелой болезни скончался петербургский актер дубляжа и закадровой озвучки Станислав Войнич, который больше 20 лет озвучивал известные и популярные фильмы и мультфильмы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила его супруга Виктория.



«Дорогие мои! 12 июня не стало нашего Стасика. И я вам скажу — это не поражение, это настоящая победа! Он настоящий герой, он сделал все так, чтобы максимально облегчить мне его уход... Я была готова, и при этом он не страдал и ушел дома, когда его мама была рядом... Я очень его люблю!» — написала она.

