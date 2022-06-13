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    Умер российский «голос» «Звездных войн», «Игры престолов» и «Сверхъестественного»

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    1 комментарий

    На 49-м году жизни в результате тяжелой болезни скончался петербургский актер дубляжа и закадровой озвучки Станислав Войнич, который больше 20 лет озвучивал известные и популярные фильмы и мультфильмы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила его супруга Виктория.

    «Дорогие мои! 12 июня не стало нашего Стасика. И я вам скажу — это не поражение, это настоящая победа! Он настоящий герой, он сделал все так, чтобы максимально облегчить мне его уход... Я была готова, и при этом он не страдал и ушел дома, когда его мама была рядом... Я очень его люблю!» — написала она.

    Вдова добавила, что о времени и месте похорон сообщит позднее.

    Войнич начал карьеру с 1999 года. Он работал над озвучкой таких известных фильмов, как «Русалочка», «Звездные войны», «Планета обезьян», «Отель "Гранд Будапешт"», «Облачный атлас», «Сверхъестественное» и многих других.

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    Комментарии (1)

    bluxer
    "он сделал все так, чтобы максимально облегчить мне его уход"
    надеюсь, про меня такого никто никогда не напишет)) типа, молодец, что умер. без тебя меньше хлопот))
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