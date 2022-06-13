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    Россиянин выписался из больницы, угнал машину скорой и поехал домой

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    5 комментариев

    В Омской области в руках полиции оказался хитрый местный житель, который не захотел добираться до дома пешком и использовал в качестве бесплатного каршеринга карету скорой помощи. Об этом 13 июня рассказали в региональном УМВД.

    Сообщение об угоне автомобиля ГАЗ с территории районной больницы ранее поступило в дежурную часть. Правоохранители выяснили, что за этим стоит выписавшийся ночью пациент. Мужчина вышел из здания, увидел скорую и оставленные в салоне ключи. Недолго думая, он сел за руль и направился в сторону дома.

    Проехав около полутора километров, омич по какой-то причине бросил авто на обочине и пошел дальше на своих двоих. Подозреваемый 35-летний горожанин был задержан, известно, что он ранее судим за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». По ч. 1 ст. 166 УК РФ мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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    Комментарии (5)

    Денеб
    Есть смекалка у глубинного народа!
    Батарейкин
    Хорошие таблетки давали в больничке, наверное!
    Piter Russo
    Его наверное в больницу на скорой доставили, он подумал что и обратно скорая отвезёт?
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