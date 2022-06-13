Россиянин выписался из больницы, угнал машину скорой и поехал домой

В Омской области в руках полиции оказался хитрый местный житель, который не захотел добираться до дома пешком и использовал в качестве бесплатного каршеринга карету скорой помощи. Об этом 13 июня рассказали в региональном УМВД.



Сообщение об угоне автомобиля ГАЗ с территории районной больницы ранее поступило в дежурную часть. Правоохранители выяснили, что за этим стоит выписавшийся ночью пациент. Мужчина вышел из здания, увидел скорую и оставленные в салоне ключи. Недолго думая, он сел за руль и направился в сторону дома.

