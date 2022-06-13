Корабли Балтийского флота уничтожили условного противника «Калибрами»

Отряд кораблей условного противника был уничтожен ударной группой Балтийского флота в ходе оперативного учения. Об этом 13 июня рассказали в пресс-службе БФ.
Во время тренировок на морских полигонах малые ракетные корабли «Мытищи», «Советск», «Одинцово», «Зеленый Дол» выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр» по мишеням на море и береговым объектам. Все назначенные цели были успешно поражены.
Кроме того, в ходе учений экипажи кораблей отработали навыки борьбы за живучесть, противодиверсионной обороны во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями, элементы совместного плавания.
Накануне, 12 июня, экипажи кораблей Балтийского флота провели учения по борьбе с подводными диверсантами. Условные противники были обнаружены и нейтрализованы.