    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 14

    3 м/с, зап

    758мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd57.78eur60.97
    Утраченные брендыMcDonald's - не сегодняРусский дизайнОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Корабли Балтийского флота уничтожили условного противника «Калибрами»

    1096
    17 комментариев

    Отряд кораблей условного противника был уничтожен ударной группой Балтийского флота в ходе оперативного учения. Об этом 13 июня рассказали в пресс-службе БФ.

    Во время тренировок на морских полигонах малые ракетные корабли «Мытищи», «Советск», «Одинцово», «Зеленый Дол» выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр» по мишеням на море и береговым объектам. Все назначенные цели были успешно поражены.

    Кроме того, в ходе учений экипажи кораблей отработали навыки борьбы за живучесть, противодиверсионной обороны во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями, элементы совместного плавания.

    Накануне, 12 июня, экипажи кораблей Балтийского флота провели учения по борьбе с подводными диверсантами. Условные противники были обнаружены и нейтрализованы.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (17)

    своих не бросаем
    самое главное никто не закурил, никто не затонул.
    Денеб
    Условного-то вы "на ура" уничтожаете..... А с реальным воюете больше 3-х месяцев и без большого толку....все смеются......
    bluxer
    В финской, эстонской и скандинавской культуре есть навык понимать тонкие намеки?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close