Погибшего на М10 под Петербургом байкера штрафовали 190 раз

На трассе М10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти байкер устроил массовую аварию и погиб. За лихачом числится 190 штрафов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
13 июня около 13:15 в посёлке Ушаки 32-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson на высокой скорости петлял между автомобилями, после очередного обгона совершил касательное столкновение с «Nissan Almera». Лихача вынесло на встречку, где он врезался в «Мерседес». Водитель «Мерседеса», пытаясь уйти от столкновения, въехал в «Ниву».
Мотоциклист от полученных травм скончался на месте ДТП.
«По предварительным данным, водитель двухколёсного транспортного средства привлекался за нарушение ПДД 190 раз. На месте аварии работают полицейские уточняют детали происшествия», — добавили в полиции.