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    Погибшего на М10 под Петербургом байкера штрафовали 190 раз

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    2 комментария

    На трассе М10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти байкер устроил массовую аварию и погиб. За лихачом числится 190 штрафов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

    13 июня около 13:15 в посёлке Ушаки 32-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson на высокой скорости петлял между автомобилями, после очередного обгона совершил касательное столкновение с «Nissan Almera». Лихача вынесло на встречку, где он врезался в «Мерседес». Водитель «Мерседеса», пытаясь уйти от столкновения, въехал в «Ниву».

    Мотоциклист от полученных травм скончался на месте ДТП.

    «По предварительным данным, водитель двухколёсного транспортного средства привлекался за нарушение ПДД 190 раз. На месте аварии работают полицейские уточняют детали происшествия», — добавили в полиции.

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    Комментарии (2)

    SKP(тм)
    Такая новость и срач в комментах так и не начался...
    Странно.
    инкогнитто
    Туда и дорога
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