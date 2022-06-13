Погибшего на М10 под Петербургом байкера штрафовали 190 раз

На трассе М10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти байкер устроил массовую аварию и погиб. За лихачом числится 190 штрафов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.



13 июня около 13:15 в посёлке Ушаки 32-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson на высокой скорости петлял между автомобилями, после очередного обгона совершил касательное столкновение с «Nissan Almera». Лихача вынесло на встречку, где он врезался в «Мерседес». Водитель «Мерседеса», пытаясь уйти от столкновения, въехал в «Ниву».

