Парочка устроила дебош на борту самолета из Сочи в Петербург. Их оштрафовали

Двое агрессивных пассажиров мешали возвращению петербуржцев из Сочи. На борту самолета они орали матом и пытались подраться.
Как рассказали 13 июня в пресс-службе МВД России, во время посадки мужчина и женщина «выражались нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа, провоцировали конфликт с гражданами, на замечания окружающих не реагировали». По данным полиции, самолет дебоширы покинули сами, а вылет состоялся по расписанию.
Неугомонную парочку доставили в дежурную часть, где на них составили протоколы за мелкое хулиганство. Оба оштрафованы.
СМИ пишут, что конфликт начался из-за того, что зачинщик с признаками опьянения захотел пересесть на другое место, но бортпроводник не позволил этого сделать. Тогда мужчина принялся громко высказывать свое недовольство и выражаться в адрес других пассажиров. Спустя время ему на помощь пришла девушка, дело чуть не переросло в драку. Сообщалось, что из-за инцидента вылет задержали на час.