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    Парочка устроила дебош на борту самолета из Сочи в Петербург. Их оштрафовали

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    3 комментария

    Двое агрессивных пассажиров мешали возвращению петербуржцев из Сочи. На борту самолета они орали матом и пытались подраться.

    Как рассказали 13 июня в пресс-службе МВД России, во время посадки мужчина и женщина «выражались нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа, провоцировали конфликт с гражданами, на замечания окружающих не реагировали». По данным полиции, самолет дебоширы покинули сами, а вылет состоялся по расписанию.

    Неугомонную парочку доставили в дежурную часть, где на них составили протоколы за мелкое хулиганство. Оба оштрафованы.

    СМИ пишут, что конфликт начался из-за того, что зачинщик с признаками опьянения захотел пересесть на другое место, но бортпроводник не позволил этого сделать. Тогда мужчина принялся громко высказывать свое недовольство и выражаться в адрес других пассажиров. Спустя время ему на помощь пришла девушка, дело чуть не переросло в драку. Сообщалось, что из-за инцидента вылет задержали на час.

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    Комментарии (3)

    фру
    Сколько же быдла вокруг.
    hal9000
    Да они пьяные все..очень приятно с алкашами лететь..в метро даже алкашей стараются не пускать..а в самолет пускают...нонсенс..а если наблюет??
    Денеб
    По статистике у нас таких 82%.........глубинных и провластных....
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