Под Петербургом мужчина с гранатой угрожал подорвать родственников

Семейные посиделки привели к взрывоопасному конфликту в Ломоносовском районе Ленобласти. Разъярённый родственник выдернул чеку.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 июня, накануне днём в полицию пожаловалась жительница деревни Теллези. По её словам, сосед вытащил чеку гранаты и угрожает взрывом.
Приехавшие на место оперативники задержали нетрезвого 58-летнего мужчину. Свой поступок он объяснил конфликтом с родственниками.
«В результате проведения осмотра сотрудниками обнаружены и изъяты предметы, похожие на гранаты. Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятые предметы относятся к категории взрывных устройств», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.