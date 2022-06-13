Под Петербургом мужчина с гранатой угрожал подорвать родственников

Семейные посиделки привели к взрывоопасному конфликту в Ломоносовском районе Ленобласти. Разъярённый родственник выдернул чеку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 июня, накануне днём в полицию пожаловалась жительница деревни Теллези. По её словам, сосед вытащил чеку гранаты и угрожает взрывом.



Приехавшие на место оперативники задержали нетрезвого 58-летнего мужчину. Свой поступок он объяснил конфликтом с родственниками.

