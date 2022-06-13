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    Под Петербургом мужчина с гранатой угрожал подорвать родственников

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    3 комментария

    Семейные посиделки привели к взрывоопасному конфликту в Ломоносовском районе Ленобласти. Разъярённый родственник выдернул чеку.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 июня, накануне днём в полицию пожаловалась жительница деревни Теллези. По её словам, сосед вытащил чеку гранаты и угрожает взрывом.

    Приехавшие на место оперативники задержали нетрезвого 58-летнего мужчину. Свой поступок он объяснил конфликтом с родственниками.

    «В результате проведения осмотра сотрудниками обнаружены и изъяты предметы, похожие на гранаты. Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятые предметы относятся к категории взрывных устройств», — уточнили в ведомстве.

    Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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    Комментарии (3)

    ProstoZloy
    Еще полгода СВО - и подобные случаи станут массовым явлением.
    252674901
    "Отпускник", "ополченец"?
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