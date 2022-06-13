Грязные разговоры про чистоту. В Швеции мусорный контейнер заговорил голосом возбужденной женщины

В шведском городе Мальме для мотивации горожан соблюдать чистоту на улицах установили говорящие мусорные баки, которые выдают пикантные голосовые сообщения после того, как их «кормят» отходами. Об этом сообщает телеканал CNN.



После того как бак пополняется мусором, он специфическим женским голосом выдает одну из нескольких фраз, в частности: «О, вот здесь, да», «Возвращайся скорее, и сделаем это снова» и «М-м-м, в следующий раз немного левее».

