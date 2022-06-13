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    Умер экс-спецназовец «Альфы», который ликвидировал Хафизуллу Амина

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    Ушел из жизни бывший боец группы «Альфа» Александр Плюснин, который в декабре 1979 года участвовал в ликвидации афганского диктатора Хафизуллы Амина. Об этом 13 июня сообщается на сайте Международной ассоциации ветеранов подразделения.

    Александр Плюснин
    Александр Плюснин
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    «На 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», — говорится в сообщении.

    В ходе штурма дворца Амина диктатор был смертельно ранен осколком гранаты, брошенной Плюсниным.

    «Итак, нас стало пятеро у дверей покоев Амина. Надо было действовать быстро, пока не пришли в себя гвардейцы, не заняли круговую оборону и не смяли нас. Я выбил ногой стеклянную дверь и швырнул внутрь гранату. Оглушительный взрыв. Потом сразу же дикий, истошный, пронзительный женский крик: «Амин! Амин! Амин!», разлетевшийся по коридорам и этажам. Заскочив в комнату, первой я увидел жену Амина. Она громко рыдала, сидя над трупом диктатора» — так вспоминал этот бой сам бывший спецназовец.

    Александр Плюснин
    Александр Плюснин

    Хафизулла Амин — афганский государственный, политический и партийный деятель, генеральный секретарь ЦК НДПА. Пришёл к власти 16 сентября 1979 года, сместив, а затем убив своего предшественника Тараки. Москва опасалась свержения нового лидера, который усилил репрессии в стране. Руководство СССР считало, что в этом случае к власти в Афганистане придут прозападные силы. Амина решили заранее заменить на Бабрака Кармаля.

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