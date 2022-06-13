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    На Ленинском трехлетка бросался вещами из окна и свисал с подоконника. В гости пришли из МЧС и полиции

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    Новостройка на юго-западе Петербурга привлекла внимание прохожих утром 13 июня. Из окна на асфальт летело имущество.

    Как рассказали в ГУ МЧС, около 11:50 на пульт дежурного поступила заявка о том, что на 4-м этаже дома 72, корпус 1, по Ленинскому проспекту находится маленький ребенок, который успел сбросить вниз подушку и цветок, а также пугающе свисал с подоконника.

    На место сразу же прибыли спасатели. Они поднялись наверх при помощи автоматической лестницы и вернули трехлетнего мальчика в квартиру. Выяснилось, что ребенка родители оставили дома одного, взрослые вернулись вместе с полицией. В результате никто не пострадал.

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